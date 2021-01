Prier pour la nouvelle année au sanctuaire Meiji de Tokyo sous des mesures exceptionnelles

Actualités

Au Japon, le passage à la nouvelle année provoque habituellement un afflux important de pèlerins dans les sanctuaires et les temples, notamment dans la nuit du réveillon et au tout début du mois de janvier. Mais cette année, le nombre de personnes a nettement baissé, entre autres car certains lieux de culte ont modifié leurs dispositions habituelles pour minimiser au possible les risques d’infection au Covid-19.

Par exemple, le sanctuaire Meiji de Tokyo, l’un des plus fameux lieux sacrés de la capitale, avait fermé l’accès à son enceinte pour le soir du 31 décembre. En journée, des mesures de distanciation sociale ont été mises en place, et l’installation des stands de nourriture et boissons n’a pas été autorisée.



Les pélerins doivent respecter une certaine distance entre eux, le 1er janvier au sanctuaire Meiji de Tokyo.



Le nombre de personnes se rendant au sanctuaire Ikuta de Kobe, le 1er janvier au matin, a diminué significativement par rapport à une année habituelle.

La première visite de l’année dans un sanctuaire est un important rituel appelé hatsumôde. Les gens viennent y prier pour une année heureuse, inscrivent leurs souhaits sur des tablettes votives ema, ou en profitent pour tirer des omikuji, des petits papiers qui décident de la chance de la nouvelle année. (Voir notre article lié)



La distanciation sociale est de mise devant le grand magasin Takashimaya d’Osaka, le 2 janvier.



Le grand magasin Takashimaya d’Osaka, le 2 janvier. La baisse de la clientèle a été remarquable.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]