Pour ou contre la tenue des Jeux olympiques de Tokyo cet été ? Plus de 70 % des sondés s’y opposent

Actualités

Selon une enquête de l’Institut de recherche de la presse japonaise menée auprès d’environ 3 000 personnes, plus de 70 % d’entre elles pensent que les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été devraient être annulés ou reportés. Plus précisément, 37,9 % sont pour l’annulation et 34 % pour le report.

Parmi les principales raisons données (choix multiple), citons « la crainte que les visiteurs venus de l’étranger contribuent à propager davantage le Covid-19 » (83,4 %) et le fait que « la pandémie ne sera pas terminée d’ici l’été prochain » (64,3 %).

Les raisons émises par les 26,1 % de sondés favorables au maintien de l’événement sont entre autres : « il faut penser aux athlètes qui se préparent à fond » (67,3 %) et « tous les efforts effectués pour les aménagements et installations n’auront pas aboutis » (44,8 %).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]