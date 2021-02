« Les réunions avec des femmes prennent trop de temps » : le président du Comité d’organisation des JO de Tokyo démissionne pour ses propos sexistes

Actualités

Le vendredi 12 février, Mori Yoshirô a annoncé sa démission du poste de président de la Commission exécutive du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Ce départ soudain s’explique par ses propos sexistes tenus le 3 février, où il jugeait que « les réunions du conseil d’administration en présence de femmes prennent trop de temps car elles ont tendance à vouloir à tout prix se concurrencer lors des discussions, ce qui les rend interminables ».



Mori Yoshirô annonçant sa démission (12 février)

L’homme de 83 ans, qui avait également été Premier ministre du Japon (2000-2001), s’est par la suite excusé publiquement, sans pour autant remettre en question le maintien à son poste.

Mais cette affaire n’a pas tardé à provoquer de multiples réactions de tous bords, de son entourage professionnel jusqu’à l’étranger, comme la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki qui a dit « ne pas pouvoir tolérer de tels propos ».

Mori Yoshirô s’est finalement résigné : « J’ai parlé de manière inappropriée et causé beaucoup de tort. Je veux éviter d’être un obstacle à la préparation des Jeux. »

Si son successeur le plus probable était Kawabuchi Saburô, 84 ans, ancien président de la ligue professionnelle japonaise de football, ce dernier a annoncé qu’il retirait sa candidature. Par ailleurs, le nom de Hashimoto Seiko, actuelle ministre de l’égalité des sexes, de l’autonomisation des femmes, et chargée des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, est également évoqué.



Le Premier ministre Suga Yoshihide commentant la démission de Mori Yoshirô (le 12 février)

