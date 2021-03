L’état d’urgence levé à Osaka et Kyoto : les établissements de restauration peuvent fermer plus tard

Actualités

Le 28 février, soit une semaine avant la date prévue à l’origine, l’état d’urgence sanitaire a été levé dans six préfectures du Japon (Osaka, Kyoto, Hyôgo, Aichi, Gifu et Fukuoka).

Si elles pourront ainsi assouplir certaines de leurs directives, comme rallonger les horaires d’ouverture des commerces, les aides financières reçues des gouvernements préfectoraux seront néanmoins rabaissées en conséquence. Par exemple, les établissements de restauration qui acceptaient de fermer à 20 heures pendant l’état d’urgence recevaient 60 000 yens (465 euros) de compensation par jour. L’aide perçue sera toutefois de 40 000 yens (310 euros) en rallongeant l’ouverture jusqu’à 21 heures, et de 20 000 yens (155 euros) si c’est encore un peu plus tard dans la soirée.

L’état d’urgence est toujours en vigueur à Tokyo et trois de ses régions environnantes (Saitama, Chiba et Kanagawa). Il est demandé aux habitants de limiter leurs déplacements en journée et en soirée, et de favoriser le télétravail si possible.

Le nombre de contaminations au quotidien dans la capitale oscille entre 250 et 350 cas depuis une semaine environ.

