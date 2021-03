La saison des cerisiers en fleurs a officiellement débuté à Tokyo !

Actualités

L’Agence météorologique du Japon a officialisé dimanche 14 mars l’ouverture de la saison des cerisiers en fleurs à Tokyo, en constatant la floraison du cerisier du sanctuaire Yasukuni. C’est en effet le spécimen servant de référence chaque année pour définir le début de la période des cerisiers en fleurs dans la capitale.



Une fleur du cerisier du sanctuaire Yasukuni, à Tokyo. L’arbre est de la variété Somei Yoshino, la plus commune.

Il se trouve que cette floraison 2021 (exactement comme l’année dernière) est la plus précoce jamais enregistrée dans Tokyo depuis 1953 et les premières statistiques fournies sur le sujet. La ville de Hiroshima et celle de Fukuoka sont par ailleurs dans le même cas cette année, avec une première floraison respectivement le 11 mars et le 12 mars.

Selon la Japan Meteorological Corporation, une société privée prestataire de prévisions météorologiques, les arbres ont bourgeonné très tôt à cause des douces journées ensoleillées qui ont été plutôt nombreuses à partir de la seconde moitié du mois de janvier.



Au sanctuaire Yasukuni le 14 mars

