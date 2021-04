Le Japonais le plus riche est à la 29ème place du classement Forbes 2021 des fortunes mondiales

Actualités

Selon la liste des plus grandes fortunes mondiales, dressée par le magazine américain Forbes le 6 avril, le Japonais le plus riche est Son Masayoshi, le fondateur et président directeur général du géant de la téléphonie SoftBank.

L’homme d’affaires arrive en 29e place du classement, avec une fortune estimée à 38,2 milliards d’euros. Il est suivi par Yanai Tadashi, à la 31e place, fondateur et président directeur général de Fast Retailing, le groupe détenteur des marques Uniqlo, Comptoir des Cotonniers ou encore Princesse Tam Tam. Il posséderait 37,1 milliards d’euros.

Sans grande surprise, le personnage à la tête du classement est Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, qui a fait évoluer sa richesse de manière considérable par rapport à l’année dernière : il monte de 95 milliards à 149 milliards d’euros.



Jeff Bezos, fondateur d’Amazon

Elon Musk, président directeur général du constructeur automobile Tesla, a bondi de la 31e place l’année dernière à la deuxième en 2021, avec 127 milliards d’euros.

Le Français Bernard Arnault et son empire LVMH occupe la troisième place, avec 126 milliards d’euros.

