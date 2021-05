Sous état d’urgence sanitaire, Tokyo rouvre avec prudence des lieux de culture et de divertissement

Actualités

Si l’état d’urgence sanitaire est actuellement en vigueur jusqu’au 31 mai dans 6 des 47 préfectures du Japon (Tokyo, Kyoto, Osaka, Hyôgo, Fukuoka et Aichi), la capitale nippone a décidé de rouvrir de façon prudente certains de ses lieux de culture et de divertissement.

Depuis le 12 mai, le Nouveau théâtre national de Tokyo est donc de nouveau accessible au public, sous condition d’un nombre maximum de 5 000 spectateurs. Certaines voix s’élèvent toutefois pour critiquer le fait que des musées restent fermés alors que le concept est similaire au théâtre : regarder en silence.



Première représentation le 12 mai au Nouveau théâtre national de Tokyo

Hanayashiki, le plus vieux parc d’attraction du Japon, situé dans le quartier d’Asakusa, a également rouvert ses portes. La vente de boissons alcoolisés y est cependant interdite, et les visiteurs doivent impérativement porter un masque. (Voir notre article : Les parcs d’attractions japonais, à couper le souffle)



Le parc d’attraction Hanayashiki

Dans la préfecture de Fukuoka, au sud-ouest du pays, la situation est plus morose. Le nombre de contaminations atteint des records pour la région (environ 250 cas par jour). Les établissements de restauration proposant de l’alcool et les salles de karaoké entre autres ont été fortement invités à fermer leur commerce temporairement. Ces directives sont en effet non contraignantes, mais elles sont suivies en grande majorité.



La ville de Fukuoka sous l’état d’urgence sanitaire

(Voir l’évolution en temps réel de l’épidémie de coronavirus au Japon)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]