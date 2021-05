Les réservations sont ouvertes pour les seniors dans des vaccinodromes géants à Tokyo et Osaka

Actualités

Depuis le lundi 17 mai, il est possible pour les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à Tokyo et Osaka de réserver leur vaccination contre le Covid-19 au sein de deux vaccinodromes géants situés dans ces villes. L’opération commencera le 24 mai et s’élargira aux autres tranches de la population au fur et à mesure.

Cette vaste campagne est organisée par les Forces d’auto-défense japonaises, à laquelle participent donc des membres de leur personnel soignant, mais aussi des infirmières du secteur privé.



Le personnel soignant des Forces d’auto-défense japonaises et des infirmières du secteur privé, au vaccinodrome de Tokyo le 17 mai.

Le vaccinodrome de Tokyo se trouve dans le bâtiment gouvernemental numéro 3, dans le quartier d’Ôtemachi, et celui d’Osaka au Centre de congrès international de la préfecture. Les réservations se font uniquement en ligne via le site du ministère de la Défense ou leur compte officiel sur l’application LINE.

L’objectif du gouvernement est de vacciner 80 % des seniors, soit 30 millions de personnes, d’ici la fin juillet.

