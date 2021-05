La Lune de sang : une éclipse lunaire totale visible au Japon

Actualités

Une éclipse lunaire totale était observable dans le ciel du Japon le 26 mai au soir. La Terre s’est parfaitement interposée entre la Lune et le Soleil pendant une vingtaine de minutes peu après 20 h, donnant à notre unique satellite naturel une teinte rougeâtre. Le phénomène est ainsi appelé « Lune de sang ».

Le terme de « super Lune » est aussi utilisé car c’est le moment où l’astre se retrouve le plus proche de la Terre, et apparait donc plus gros que d’habitude.

La dernière éclipse lunaire totale visible au Japon s’était produite le 28 juillet 2018.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]