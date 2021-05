Des sites japonais datant de l’époque préhistorique de Jômon bientôt inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

Actualités

Le Conseil international des monuments et des sites (Icomos) a recommandé l’inscription de sites préhistoriques japonais sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’Unesco.

Plus précisément, il s’agit de 17 ruines archéologiques se trouvant sur l’île septentrionale de Hokkaidô, ainsi que dans la région du Tôhoku, le nord-est du pays. Elles datent toutes de la période dite « Jômon », qui se situe entre l’apparition de la poterie, il y a quelque 16 500 ans au plus tôt, et celle de la riziculture en terrain sec, il y a entre 3 000 et 2 400 ans.

« Ces sites nous apportent non seulement un témoignage des nombreuses cultures spirituelles de l’époque et de la façon de vivre des populations sédentaires, qui ne dépendaient pas encore de l’agriculture, mais ils éclairent également sur le processus de développement de la société d’alors et son adaptation aux divers changements environnementaux », a jugé Icomos.

Les habitants de l’archipel japonais se sont en effet sédentarisés à cette époque. Ils vivaient de la chasse, de la cueillette et de la pêche, avaient recours à une grande variété de plantes et d’animaux et faisaient usage de la poterie et des outils en pierre. (Voir notre article : La période Jômon : la culture et la société japonaises à l’époque préhistorique)



Le site du village préhistorique de Goshono (préfecture d’Iwate)

Parmi les 17 sites recommandés, citons entre autres les vestiges d’habitations de Sannai-Maruyama (préfecture d’Aomori), les cercles de pierre du site Oyu Kanjô Resseki (préfecture d’Akita), le village forestier de Goshono (préfecture d’Iwate) ou encore le site de Kita-Kogane Kaizuka (préfecture de Hokkaidô), où ont été retrouvés des coquillages et des ossements de poissons.

Le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco organisera une réunion en ligne entre le 16 et le 31 juillet prochain afin de procéder à une inscription officielle.

Le Japon possède actuellement 19 sites enregistrés au patrimoine culturel et 4 au patrimoine naturel. (Voir la liste détaillée)

