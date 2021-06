Le Japon veut mettre en place un passeport vaccinal à partir de cet été

Actualités

Le Japon envisage de produire pour cet été un passeport vaccinal pour les habitants qui sont déjà vaccinés et qui souhaiteraient voyager en dehors de l’Archipel, notamment pour affaires.

Les pays exigeant un certificat de vaccination de la part des personnes arrivant sur leur territoire sont de plus en plus nombreux, et le Japon a tout à gagner en s’adaptant à la situation internationale.

Le secrétaire général du Cabinet Katô Katsunobu compte mettre en place une équipe chargée de réfléchir à la préparation du passeport. Ce dernier serait sous format papier au départ, pour évoluer au format numérique à l’avenir, via une application smartphone.

Certaines questions restent en suspens : les voyageurs vaccinés en partance du Japon devront-ils quand même se mettre en quarantaine à leur arrivée dans le pays de destination ? Et comment le Japon traitera-t-il les touristes étrangers possédant un passeport vaccinal qui arrivent sur son territoire ?

Par ailleurs, une partie de la population japonaise craint que la création d’un passeport vaccinal ne soit discriminante envers les personnes non vaccinées, pour qui les voyages devront être limités.

