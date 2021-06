Suga et Macron sur la même longueur d’onde au sommet du G7

Actualités

Lors du sommet du G7 qui s’est tenu du 11 au 13 juin à la station balnéaire de Cornouailles, en Angleterre, le Premier ministre japonais Suga Yoshihide et le président français Emmanuel Macron ont réaffirmé leur coopération pour la création d’une zone de prospérité Indo-Pacifique libre et ouverte. Garantir la stabilité de cette région où se trouve des territoires français comme la Nouvelle-Calédonie et Tahiti est en effet un moyen de faire face efficacement à l’expansion de la Chine.



Suga Yoshihide et Emmanuel Macron le 12 juin au sommet du G7

Le dirigeant français a par ailleurs voulu témoigner de tout son soutien à l’organisation des Jeux olympiques de Tokyo, et il compte être présent lors de la cérémonie d’ouverture du 23 juillet. La sécurité sanitaire de l’événement continue malgré tout de susciter la méfiance d’une grande partie de la population japonaise.

Les deux leaders ont discuté entre autres de la question de la dénucléarisation de la Corée du Nord et du développement des technologies de pointe dans le domaine environnemental. Le Premier ministre Suga a également rendu hommage au déploiement des frégates françaises en mer de Chine pour des exercices militaires conjoints avec le Japon, l’Australie et les États-Unis (QUAD).

