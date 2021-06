Le Japon va émettre un passeport vaccinal à partir de juillet

Actualités

Le jeudi 17 juin, le secrétaire général du Cabinet Katô Katsunobu a fait savoir que le travail de mise en place d’un passeport vaccinal à partir de la mi-juillet était en cours.

Ce document semble en effet de plus en plus nécessaire à mesure qu’un nombre croissant de pays exigent un certificat de vaccination contre le Covid-19 à l’arrivée sur leur territoire.

Le passeport sera émis par les municipalités et contiendra des informations comme le type de vaccin inoculé et les dates de son administration. D’abord en version papier, il évoluera sans doute vers un format numérique via une application smartphone.



Le secrétaire général du Cabinet Katô Katsunobu le 17 juin

