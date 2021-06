L’alcool à nouveau servi après la levée de l’état d’urgence, mais sous de sévères conditions

Actualités

La levée de l’état d’urgence sanitaire dans neuf préfectures, dont Tokyo et Osaka, le 20 juin, a permis aux établissements de restauration de servir à nouveau de l’alcool dès le lendemain.

Les conditions restent toutefois assez contraignantes. Il est interdit de proposer des boissons alcoolisées après 19 h et les clients doivent venir seuls ou à deux au maximum, et ne peuvent rester dans le bar ou le restaurant plus de 90 minutes.



Les bars et restaurants proposent à nouveau de l’alcool.



« Vente d’alcool jusqu’à 19 h»

À un mois de l’ouverture des Jeux olympiques, le gouvernement ne compte pas relâcher la pression. Tokyo et six autres préfectures restent encore sous un « quasi-état d’urgence ». Le nombre de contaminations est en baisse dans le pays, mais la campagne de vaccination reste lente. Environ 7 % seulement de la population a été totalement vaccinée.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]