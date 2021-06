Toujours passionné à 87 ans : l’empereur retiré Akihito découvre deux nouvelles espèces de petits poissons

Actualités

L’empereur retiré Akihito, le père du souverain actuel, est un grand passionné de recherche sur la biologie marine. Le 24 juin, l’Agence de la maison impériale a annoncé qu’il avait découvert deux nouvelles espèces de gobiidés (petits poissons d’eau douce).

Ils avaient été recueillis entre 2001 et 2008 sur les îles Zamami et Iriomote, à l’extrême sud-ouest du Japon. C’est après de longues observations et analyses, notamment au niveau des organes sensoriels placés sur leur tête, qu’Akihito a pu comprendre la présence d’espèces jamais encore repértoriées.



L’empereur émerite Akihito en pleine recherche (photo de juillet 2018)

Son article est paru en mai dans la version anglaise en ligne de la revue de la Société d’Ichthyologie du Japon. Akihito y avait déjà rédigé plus d’une trentaine d’articles, mais c’est sa première publication depuis son abdication en avril 2019.

Son étude approfondie des gobiidés lui a permis de découvrir dix nouvelles espèces jusqu’à aujourd’hui.



L’une des deux nouvelles espèces de gobiidés découvertes par Akihito.

L’empereur retiré est âgé de 87 ans. Il vit aux côtés de son épouse, l’impératrice retirée Michiko, 86 ans, au sein du palais Sentô-gosho de Tokyo. Cette résidence est provisoire en attendant de réintégrer le palais d’Akasaka lorsque les travaux de rénovation seront terminés.

