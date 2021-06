Peine de mort pour « la veuve noire » : la décision de justice est confirmée

Actualités

Le mardi 29 juin, la Cour suprême japonaise a rejeté à l’unanimité l’appel des avocats de Kakehi Chisako, surnommée « la veuve noire », qui demandait l’annulation de sa condamnation à mort.

La peine capitale par pendaison est donc confirmée sans plus aucun recours possible.



Kakehi Chisako

Kakehi Chisako, 74 ans, avait été reconnue coupable de l’assassinat de trois personnes entre 2007 et 2013, son mari de 75 ans et deux de ses concubins, ainsi que d’une tentative d’assassinat sur une autre personne âgée. Après avoir construit une relation de confiance en leur faisant croire qu’ils passeraient le restant de leur vie ensemble, elle les avait tous empoisonnés au cyanure afin de récupérer leurs fortunes et rembourser ses dettes.

« Elle a commis quatre crimes similaires en six ans, montrant son flagrant mépris pour la vie humaine », s’est exprimé le juge de la Cour suprême.

