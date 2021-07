Archéologie : la plus ancienne victime connue tuée par une attaque de requin découverte au Japon

Actualités

Le mercredi 30 juin, l’Université de Kyoto a dévoilé le squelette d’un homme ayant vécu il y a environ 3 000 ans, durant l’époque préhistorique de Jômon. Sa particularité ? Il serait à ce jour la plus ancienne victime connue tuée par une attaque de requin. Cette annonce a été faite conjointement avec une équipe de recherche de l’Université d’Oxford.

Les ossements présentaient en effet pas moins de 790 plaies imputables à un requin, et la main gauche, amputée jusqu’au poignet, a probablement été dévorée.

Ces restes avaient été mis à jour en 1919 lors de fouilles effectuées sur le site archéologique de Tsukumo (préfecture d’Okayama), où se trouvent des monticules de coquillages. Environ 80 squelettes y avaient été alors retrouvés.

Les experts estiment que la victime avait entre 35 et 45 ans, et serait décédé entre 1 370 et 1 010 avant notre ère.

