L’empereur Naruhito devrait lancer officiellement le début des JO de Tokyo

En tant que président d’honneur des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, l’empereur Naruhito devrait normalement assister à la cérémonie d’ouverture et annoncer solennellement le début du grand événement le 23 juillet au Stade national olympique.

L’impératrice Masako et les autres membres de la famille impériale seront néanmoins absents et ils n’assisteront pas non plus aux différentes épreuves olympiques.

Il est également prévu que les membres du Comité international olympique (CIO) ainsi que les dirigeants des pays soient invités au palais impérial, le 22 et 23 juillet respectivement, pour une entrevue avec le souverain du Japon.

La charte olympique stipule que l’ouverture officielle des Jeux doit être annoncée par la personne à la tête de l’État hôte. Ainsi, le lancement des Jeux d’été de 1964 et des Jeux d’hiver de Sapporo de 1972 avait été effectué par l’empereur Hirohito. Quant aux Jeux d’hiver de Nagano de 1998, ils avait été lancés par l’empereur Akihito (le père du souverain actuel), qui est aujourd’hui retiré.

