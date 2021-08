[En photo] Skateboard : trois médailles pour deux Japonaises et une Anglo-Japonaise

Actualités

Le 4 août, au terme de l’épreuve de skateboard dames, catégorie « park », les médailles d’or et d’argent ont été obtenues par deux Japonaises, respectivement Yosozumi Sakura, 19 ans, et Hiraki Kokona, 12 ans et 11 mois. Cette dernière est à l’occasion devenue la Japonaise la plus jeune de l’histoire à remporter une médaille.

Par ailleurs, la médaille de bronze a été attribuée à Sky Brown, une Anglo-Japonaise de 13 ans, née au Japon, mais concourant pour le Royaume-Uni. Elle vit la moitié de l’année au Japon et l’autre moitié aux États-Unis.

Le Japon semble exceller en skateboard, l’une des toutes nouvelles épreuves introduites aux JO. Le 25 et 26 juillet déjà, deux médailles d’or et une de bronze étaient remportées dans la discipline, catégorie « street ». (Voir la liste des médaillés japonais aux Jeux olympiques de Tokyo 2020)

