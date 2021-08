Levée de l’état d’urgence fin août ? Des officiels du gouvernement en doutent

Actualités

Le nombre d’infections « continue d’augmenter à un rythme encore jamais vu », s’est exprimé le 10 août Nishimura Yasutoshi, le ministre de la revitalisation économique et en charge des mesures de lutte contre le coronavirus.

Le variant Delta est tellement contagieux que les préfectures alors même sous état d’urgence sanitaire comme Tokyo, Kanagawa ou Osaka, connaissent des chiffres record de contaminations. Les cas sévères sont également en augmentation, notamment chez les jeunes et ceux âgés d’une quarantaine ou cinquantaine d’années. Le nombre de décès reste toutefois bas (un peu plus de 15 000 depuis le début de la pandémie), et il n’augmente pas proportionnellement au nombre de cas graves. (Voir l’évolution de l’épidémie en tempe réel)

Selon des officiels du gouvernement, la situation pourrait empêcher la levée de l’état d’urgence prévue à l’origine pour la fin du mois d’août.



Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide

Dans la même logique, certaines préfectures demandent un renforcement de la politique sanitaire, comme la fermeture des grands centres commerciaux, où des cas de Covid-19 sont actuellement enregistrés parmi les personnels (comme dans le complexe Lumine Est de Shinjuku ou le Hanshin department store d’Osaka).

Dans les préfectures sous état d’urgence, la plupart des commerces restreignent leurs horaires d’ouverture jusqu’à 20h, et la vente et distribution d’alcool y est temporairement arrêtée. Ces directives sont néanmoins non contraignantes.

