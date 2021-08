Le maire de Nagoya « croque » la médaille d’or d’une athlète : incident sanitaire et vives critiques

Actualités

Le maire de Nagoya Kawamura Takashi essuie depuis plusieurs jours de sévères critiques.

En cause, le fait d’avoir retiré son masque et « croqué » la médaille d’or d’une des membres de l’équipe japonaise de softball, Gotô Miu, lorsqu’il l’avait rencontrée le 4 août.

Son attitude jugée inconsciente et irrespectueuse envers cette athlète en temps de pandémie n’a pas manqué de provoquer une certaine indignation non seulement sur les réseaux sociaux, mais également de la part du Comité international olympique. Le 12 août, celui-ci s’est engagé à remplacer à ses frais la médaille, par sécurité sanitaire et avec la volonté de Gotô Miu elle-même.



Le maire de Nagoya Kawamura Takashi croquant la médaille d’or d’une membre de l’équipe de softball, Gotô Miu, le 4 août.

