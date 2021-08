L’état d’urgence sanitaire au Japon est prolongé et étendu à plusieurs régions

Actualités

Le 17 août, le Premier ministre Suga Yoshihide a annoncé la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 12 septembre, tout en l’étendant à de nouvelles régions du pays.

Ainsi, aux préfectures de Tokyo, Osaka, Chiba, Saitama, Kanagawa et Okinawa s’ajoutent celles de Tochigi, Ibaraki, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Fukuoka et Hyôgo.



Le Premier ministre Suga en conférence de presse le 17 août

Avec ces mesures de lutte contre le coronavirus, les restaurants se verront demander de fermer plus tôt (20 h au maximum) et de ne plus servir d’alcool, en échange d’une aide financière gouvernementale. Ces directives sont néanmoins non contraignantes.

Le variant Delta est tellement contagieux que les préfectures alors même sous état d’urgence sanitaire connaissent des chiffres record de contaminations. Les cas sévères sont également en augmentation, notamment chez les jeunes et ceux âgés d’une quarantaine ou cinquantaine d’années. Le nombre de décès reste toutefois relativement bas (un peu plus de 15 000 depuis le début de la pandémie), et il n’augmente pas proportionnellement au nombre de cas graves. (Voir l’évolution de l’épidémie en tempe réel)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]