« S’il vous plaît tendez-moi la main » : une para-athlète afghane demande désespérément à participer aux Jeux paralympiques de Tokyo

Actualités

Dans l’incapacité de quitter l’Afghanistan depuis le retour au pouvoir des Talibans et l’arrêt des vols commerciaux, une athlète paralympique afghane demande désespérément de l’aide pour sortir du pays et participer aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 (24 août-5 septembre).

Zakia Khudadadi, sélectionnée pour les Jeux aux épreuves de para-taekwondo, se retrouve coincée à Kaboul. « S’il vous plaît tendez-moi la main et aidez-moi », disait-elle à travers une vidéo envoyée à l’agence Reuters et relayée à travers le monde. La jeune femme de 23 ans y a expliqué qu’elle craignait pour sa vie, qu’elle ne pouvait plus sortir de chez elle, même pour faire ses courses.

Selon un membre du Comité paralympique afghan, elle craindrait également que son statut d’athlète ne soit découvert par les Talibans.



Zakia Khudadadi lors de son message vidéo

« Cela est navrant, mais il est fort probable qu’elle ne puisse pas participer à l’événement. » Si le Comité international paralympique (CIP) s’est exprimé ainsi, Zakia ne perd pas espoir : « Je suis persuadée que quelqu’un sera là pour venir à mon secours. »

Cette année, l’Afghanistan aurait dû faire sa première entrée dans le monde des Jeux paralympiques, tout comme le Taekwondo en tant que discipline parasport.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]