Sans trouver d’hôpital pour l’accueillir, une femme atteinte du Covid-19 accouche à la maison, le bébé meurt

Un nouveau-né est décédé dans la ville de Kashiwa (préfecture de Chiba) après que sa mère a accouché chez elle en urgence. Atteinte du Covid-19, elle ne séjournait pas à l’hôpital par manque de place, et devait donc rester se soigner à domicile.

Enceinte de huit mois, la femme a été prise de contractions et de saignements le 17 août, mais aucun établissement n’a pu l’accueillir, et ce malgré les recherches des autorités municipales, préfectorales et sanitaires.

Le bébé avait été transporté à l’hôpital mais il était déjà trop tard pour que les soins de secours soient efficaces.



L’annonce du décès du nouveau-né a été communiquée lors d’une conférence de presse le 19 août.

