La bibliothèque Murakami Haruki a ouvert ses portes à l’Université Waseda de Tokyo

Murakami Haruki, l’auteur japonais le plus lu actuellement dans le monde, possède désormais une bibliothèque en son nom. Elle est ouverte au public depuis le 1er octobre au sein du campus de l’Université Waseda, à Tokyo, où l’écrivain y avait ses études. L’espace comprend non seulement les archives littéraires de l’écrivain (environ 3 000), dont ses ouvrages traduits en plus de 50 langues, essais et interviews le concernant, mais également sa collection de disques. Murakami étant un grand passionné de jazz.

La bibliothèque est agencé en partie comme un café littéraire, et sera aussi vouée à l’étude de la littérature japonaise et internationale.

Maison internationale de la littérature de l’Université Waseda

Accès : quelques minutes de marche de la station de métro Waseda (ligne Tôzai) ou de la ligne de tramway Toden Arakawa ( voir le plan sur le site)

voir le plan sur le site) Horaires : 10 h 00 à 17 h 00

Site officiel (en anglais) : https://www.waseda.jp/culture/wihl/en

