[Vidéo] Le fiancé de la princesse Mako, la nièce de l’empereur, est revenu au Japon après plus de trois ans d’absence

Komuro Kei, le fiancé de la princesse Mako, est revenu au Japon le lundi 28 septembre après plus de trois ans passés aux États-Unis pour ses études de droit, dont il vient de sortir diplômé.

Son arrivée à l’aéroport de Narita depuis New York a été grandement relayée par les médias japonais. L’homme de 29 ans est en effet devenue une personne publique depuis que la princesse Mako avait annoncé leurs fiancailles en mai 2017.

Par la suite, la date du mariage a été plusieurs fois repoussée en raison d’un manque de temps pour les préparatifs et de la crise sanitaire, mais également à cause d’un litige financier concernant la mère de Komuro Kei et son ancien fiancé, une affaire qui « salit » l’image de la famille impériale et qui se devait d’être résolue avant que la princesse Mako n’épouse son amoureux. (Voir notre article lié : Une affaire impériale non réglée : nouveau rebondissement dans le mariage de la princesse Mako avec Komuro Kei)

Si leur union devrait avoir lieu durant le mois d’octobre dans la plus grande sobriété (sans cérémonies rituelles), aucune annonce officielle n’a encore été diffusée par l’Agence de la maison impériale. Ils devraient ensuite faire leur vie aux États-Unis.

Komuro Kei doit actuellement observer une période de quarantaine de 14 jours à son domicile.

