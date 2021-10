Petites stars au Japon, les pandas jumeaux du zoo d’Ueno ont enfin un nom

Actualités

Trois mois et demi après leur naissance au zoo de Ueno, les jumeaux pandas ont désormais leur propre nom : Xiao Xiao pour le mâle, Lei Lei pour la femelle. La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a elle-même annoncé la nouvelle le 8 octobre, expliquant également que Xiao Xiao (暁暁) signifie « la douce lumière de l’aube qui devient brillante », et Lei Lei (蕾蕾) « le bourgeon qui fleurit et s’épanouit vers un grand avenir ».

La décision a été prise après qu’un « appel au nom » avait été lancé, rassemblant au final jusqu’à 190 000 suggestions.

Ces petites boules de poil, véritables stars sur l’Archipel, seront montrées aux visiteurs du zoo à partir de janvier 2022.

Zoo de Ueno

Adresse : 9-83 Ueno-koen, Taitô-ku, Tokyo 110-0007

Accès : à 5 minutes à pied de la gare JR Ueno

Site officiel (en anglais)

Site officiel (en anglais) Pour raisons sanitaires, les visites s’effectuent uniquement sur réservation (détails sur le site)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]