Un artiste de rue japonais de 91 ans récompensé pour ses danses sauvages

Actualités

Lors de la cérémonie de remise de prix du festival du film international de Kadoma, dans la préfecture d’Osaka, le 10 octobre, un artiste de rue japonais âgé de 91 ans a été récompensé pour un documentaire sur sa vie et sa passion. Il a ainsi exprimé sa joie en montrant ce qu’il sait faire le mieux : danser.

Gilyak Amagasaki, originaire de la ville de Hakodate sur l’île de Hokkaidô, est toujours actif à son grand âge malgré la maladie de Parkinson qui le prive petit à petit de ses mouvements. Cet individu hors du commun avait quitté sa région natale pour exécuter ses danses sauvages et endiablées aux quatre coins du pays et au-delà, comme à Paris, en plein milieu des Champs-Élysées, à New York ou en Chine.

