Décès de Shirato Sanpei, le mangaka des ninjas, auteur de « Sasuke » et « Kamui-den »

Le mangaka Shirato Sanpei est décédé le 8 octobre à 89 ans des suites d’une pneumopathie d’inhalation. L’information a été relayée le 26 octobre.

L’auteur est entre autres à l’origine du manga Kamui-den, publié entre 1964 et 1971 au Japon et paru en français aux éditions Kana. Il raconte le périple d’un jeune ninja de l’époque féodale d’Edo qui quitte son clan et se fait pourchasser par ses anciens camarades pour traîtrise. L'œuvre aborde des sujets comme la lutte contre le discrimination et l’autorité.



Shirato Sanpei



Illustration du manga Kamui-den

Shirato Sanpei, de son vrai nom Okamoto Noboru, à débuté sa carrière de dessinateur en 1957. Deux ans plus tard, il publie Ninja Bugeichô Kagemaru-den, un manga historique mettant en scène un ninja au sein d’une atmosphère conflictuelle entre les grands seigneurs féodaux de l’époque Sengoku et les paysans. Le succès de cette œuvre a mené à une adaptation cinématographique.

Le thème de la société de classes y est abordé de manière si saisissante que le manga a eu un impact important auprès des étudiants en 1960, une période de vives tensions au Japon pour la révision du traité de sécurité nippo-américain. Ninja Bugeicho Kagemaruden était alors estimé comme « un manga qui possède une véritable conception matérialiste de l’histoire ».

En 1963 sort Sasuke, mettant également en scène un ninja. Ce genre de manga a inspiré Kishimoto Masashi pour la création de Naruto.

Shirato Sanpei était le frère d’un autre mangaka, Okamoto Tetsuji, qui a contribué à la réalisation de la série des Kamui-den. Ce dernier est décédé peu après Shirato, le 12 octobre, également par une affection pulmonaire à l’âge de 88 ans.



Okamoto Tetsuji, mangaka et frère de Shirato Sanpei

