Décès de la costumière Wada Emi, récompensée aux Oscars

La costumière japonaise Wada Emi est décédée le 13 novembre à 84 ans. L’annonce a été rendue publique le 22 novembre.

Née à Kyoto, elle étudie à l’Université des Arts de la ville, puis entame une carrière de costumière pour son mari metteur en scène. La consécration arrive en 1986 lorsqu’elle reçoit l’Oscar dans la catégorie « Meilleurs costumes » en 1986 pour son remarquable travail dans le film Ran de Kurosawa Akira, sorti l’année précédente.

Parmi ses créations vestimentaires réputées, citons celles de deux films de Zhang Yimou, Hero (2002) et Le Secret des poignards volants (2004), ou encore Tabou d’Ôshima Nagisa (1999) et The Pillow Book de Peter Greenaway (1996).

