Une équipe japonaise participera aux fouilles des « plus vieilles ruines du monde »

Il est prévu qu’une équipe japonaise prenne part à des travaux d’exhumation de ruines sur le site d’Ayanlar, localisé sur le cours supérieur de l’Euphrate, en périphérie de la ville d’Urfa, au sud-est de la Turquie.

Il est dit que ces ruines seraient les plus anciennes du monde. Elles se trouvent par ailleurs à une trentaine de kilomètres du site archéologique de Göbekli Tepe, un temple de pierre datant d’il y a 12 000 ans et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2018.



Le site de Göbekli Tepe, datant de 12 000 ans

Le ministère de la Culture et du Tourisme turque a exprimé son enthousiasme et ses espoirs quant à ces fouilles — qui devraient débuter l’été prochain — en disant que plusieurs fois par le passé des universités et des institutions de recherche japonaises avaient participé à des projets archéologiques en Turquie.

Les chercheurs japonais sont notamment affiliés à l’Université de Tokyo et à l’Institut de Technologie de Chiba.

