[Vidéo] Les sapins d’eau aux feuillages dorés du parc Mizumoto de Tokyo

Malgré l’hiver qui approche à grand pas, il est toujours possible de ressentir une atmosphère de plein automne si l’on se rend au parc de Mizumoto, à Tokyo. Le lieu abrite une forêt de 1 500 sapins d’eau (metasequoia glyptostroboides) aux feuillages rouges et or qu’il est possible d’admirer jusqu’au 10 décembre environ.

Parc de Mizumoto (Mizumoto kôen)

Adresse : 3-2 Mizumoto kôen, Katsushika-ku, Tokyo

Site web : http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index041.html

