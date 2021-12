Passeport vaccinal au Japon : une version numérique pour le 20 décembre

Actualités

Le gouvernement japonais a annoncé que le passeport vaccinal sera disponible en version numérisée à partir du 20 décembre.

Pour l’obtenir, il faudra installer une application spéciale sur son smartphone et, afin de faire vérifier son identité, se munir du « My Number », un numéro individuel d’immatriculation au régime de sécurité sociale et au régime fiscal au Japon.

Ce document est utilisé lors des procédures de voyage en dehors du pays. Pour la version papier, qui existe déjà depuis le 26 juillet, le moyen de faire sa demande diffère en fonction de la localité. Par exemple, la mairie de l’arrondissement de Shinagawa, à Tokyo, accepte les demandes effectuées sur place ou par la poste, en fournissant son passeport et un certificat de vaccination (deux doses).

