Le milliardaire japonais Maezawa Yûzaku est revenu de son aventure touristique dans l’ISS

Le milliardaire japonais Maezawa Yûsaku est rentré sur Terre après un voyage de 12 jours au sein de la Station spatiale internationale (ISS).

Le vaisseau Soyouz MS-20 s’est ainsi posé sur les plaines du Kazakhstan le 20 décembre vers 12 h 15, et c’est tout sourire que l’homme d’affaires de 46 ans en est sorti, accompagné de son assistant Hirano Yôzo et de l’astronaute russe Alexandre Missourkine.

Maezawa et Hirano sont devenus les deux premiers touristes japonais à séjourner dans l’ISS.

L’aventure spatiale de Maezawa à été ponctuée d’une multitude d’activités qu’il comptait absolument effectuer, comme jouer au badminton ou boire du thé en orbite. Il n’a pas hésité à donné des interviews et poster des vidéos sur les réseaux sociaux.



Maezawa Yûsaku à son arrivée sur Terre



Le milliardaire japonais savourant un cup ramen à son retour sur Terre.

Maezawa Yûsaku a créé sa fortune en fondant la société de vente en ligne d’articles de mode Zozotown, qu’il a revendue au géant de la téléphonie Softbank en 2019. Célèbre pour ses extravagances, comme son importante collection d’art et de voitures, il peut également se vanter de posséder un compte Youtube bien fourni, avec plus de 1,5 million d’abonnés, ainsi que le compte Twitter japonais le plus suivi (notamment après avoir distribué environ 7 500 euros à 1 000 de ses followers qui avaient retweeté son message en janvier 2020).

Ce périple sur l’ISS est considéré pour Maezawa comme une sorte de « préparation », avant une aventure encore plus colossale : un tout premier voyage privé autour de la Lune en 2023, qui s’effectuera durant une semaine avec la fusée Starship développée par l’entreprise américaine SpaceX d’Elon Musk. Il recherche d’ailleurs toujours activement huit personnes pour l’accompagner. Les candidats devront effectuer un bilan médical et passer un entretien.

