À quoi ressemblait la première fête de Noël au Japon, il y a 150 ans ?

Actualités

La toute première fête de Noël au Japon aurait été tenue il y a 150 ans par William Griffis, un enseignant américain arrivé sur l’Archipel en 1870. À quoi ressemblait ce réveillon ?

Pour en savoir plus sur la toute première fête de Noël au Japon, rendez-vous au musée municipal Griffis, situé dans la ville de Fukui, qui n’est autre que l’ancienne demeure renovée du personnage, de style occidentale. L’intérieur est une fidèle reproduction de l’événement qu’il y’avait organisé.



La demeure de Griffis, rénovée en musée

En mars 1871, Griffis a commencé à travailler pour une institution éducative féodale (hankô) du domaine de Fukui (qui fait aujourd’hui partie de la préfecture de Fukui) en tant que professeur de science et d’anglais. Et dans sa résidence vivaient également quelques-uns de ses étudiants.



Griffis (au centre) et ses étudiants

Le 24 décembre 1871, le premier reveillon de Noël se déroulait sous la directive de Griffis. Sur les murs de la salle à manger ou la cheminée, les jeunes garçons avaient accroché des branches de pins, de la nourriture ainsi que des chaussettes faisant office de petits sacs. Le professeur avait ensuite attendu que tout le monde dorme pour remplir les chaussettes de petits cadeaux comme des crayons, des raisins secs ou des carrés de sucre. Le lendemain matin, il avait pu constaté la joie de ses élèves.

Pour la fête du 25 décembre, plus d’une soixantaine de personnes (professeurs et étudiants) s’étaient réunis chez Griffis, et ils auraient dégusté pour la première fois du chocolat chaud et du café.



Les chaussettes-cadeaux accrochées à la cheminée

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]