Maltraitance des personnes âgées : un nombre record au Japon dû à la crise sanitaire

Le nombre de cas de maltraitance envers les personnes âgées au Japon a atteint un nouveau record pour l’année fiscale 2020 (avril 2020-mars 2021).

Selon une enquête du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, 17 281 cas ont été reportés, le chiffre le plus élevé enregistré depuis 2007 et le début des statistiques sur le sujet.

Ce triste record est à mettre en lien avec la crise sanitaire, où le temps passé confiné à la maison a été plus important et où de nombreuses familles ont choisi de ne pas solliciter des services d’assistance aux personnes âgées par crainte d’une contamination au Covid-19.

Dans les maisons de retraite, l’étude a toutefois montré pour la première fois une baisse des cas de maltraitance commis par le personnel. Mais pour le ministère, cela est dû au fait que les visites des familles ayant été moins fréquentes pour raisons sanitaires, ces dernières n’auraient eu que peu d’occasions de remarquer d’eventuels mauvais traitements.

