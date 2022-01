[Vidéo] Pikotaro danse et chante pour promouvoir les charmes des régions rurales du Japon

Actualités

Pikotaro, l’humoriste japonais qui s’est fait mondialement connaître sur les réseaux sociaux grâce à son tube PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) diffusé sur YouTube en 2016, a été invité le 11 janvier par le ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche Kaneko Genjirô afin de promouvoir les régions rurales du Japon et sensibiliser à leurs charmes. Il invite à la dégustation des spécialités locales et à séjourner dans les villages de montagne et de pêcheurs pour expérimenter le quotidien de la vie à la campagne.

C’est donc à cette occasion que Pikotaro a présenté la chorégraphie musicale d’une nouvelle chanson intitulée NOU HAKU (littéralement « séjourner dans le monde agricole »), en répétant en boucle au début du morceau « Tomaritai ! » (« Je veux y passer une nuit ! »).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]