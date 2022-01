[Vidéo] Les pandas jumeaux du zoo de Ueno se découvrent à un public chanceux

Actualités

Pour la première fois, Xiao Xiao et Lei Lei, les pandas jumeaux nés en juin dernier au zoo de Ueno de Tokyo, se sont dévoilés à un public restreint et extrêmement chanceux. Les visiteurs n’avaient en effet qu’une chance sur 348 d’être tirés au sort pour les voir. On imagine alors facilement leur jubilation.

Mais en raison de l’augmentation exponentielle des cas d’infections due à la contagiosité du variant Omicron, les deux petites stars ne peuvent êtres observées que trois jours uniquement (12 au 14 janvier). Tout le reste du parc est actuellement fermé pour une durée indéterminée.

