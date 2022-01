Dix mois de prison requis pour une ancienne députée de Tokyo qui a provoqué un accident en conduisant sans permis

Actualités

Le 25 janvier, les procureurs du tribunal du district de Tokyo ont réclamé une peine de prison de 10 mois à l’encontre de Kinoshita Fumiko, une ancienne députée de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo. Cette dernière avait provoqué un accident de la route en juillet dernier alors qu’elle conduisait sans permis. « Je suis désolée », s’est-elle exprimée en pleurs en admettant les faits.



Kinoshita Fumiko

« En amont de l’élection de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo, j’ai effectivement conduit plusieurs fois sans permis dans les rues de Tokyo pour prononcer des discours ou coller des affiches. » « Je vivais alors sous une pression physique et morale, et je regrette de ne pas avoir pu me comporter raisonnablement. »

La femme de 55 ans avait par ailleurs plusieurs fois enfreint les règles routières même en ayant son permis.

Le verdict final sera rendu le 15 février.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]