État d’urgence sanitaire à Tokyo : « Pas pour l’instant », a déclaré le Premier ministre

« La question d’un nouvel état d’urgence sanitaire décrété à Tokyo n’est pas à l’étude pour l’instant », a déclaré le Premier ministre Kishida Fumio le 31 janvier.

Malgré les chiffres très élevés des cas de contaminations dans la capitale (15 000 en moyenne par jour la semaine dernière), c’est le nombre de lits d’hôpitaux occupés par les patients atteints sévèrement qui influera sur la décision future. Il est de 37,6 % actuellement alors qu’en août dernier, en plein dans la période de pic due au variant Delta, le chiffre dépassait largement les 50 %.



Le Premier ministre Kishida Fumio

Tokyo a été toutefois mise sous un état de quasi-urgence, tout comme 33 autres préfectures (sur les 47) dont Osaka et Kyoto. Concrètement, cela implique pour les gouverneurs des préfectures concernées de pouvoir demander aux commerces de raccourcir leurs horaires d’ouverture, de ne pas servir d’alcool après 20 h et de ne pas y accepter les groupes de plus de quatre personnes. Ces demandes ne sont toutefois pas contraignantes.

