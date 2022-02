La population de Tokyo en déclin pour la première fois en 26 ans

Actualités

Le 31 janvier, le gouvernement métropolitain de Tokyo a fait savoir que selon les premières estimations pour l’année 2021, la population de la capitale avait baissé de 48 592, marquant un déclin démographique pour la première fois en 26 ans. Elle est maintenant de 13 988 129 habitants.

Par ailleurs, l’année dernière, le nombre de personnes venues habiter à Tokyo a été de 418 957, contre 415 060 qui ont quitté la ville. Cet écart net dans le flux de personnes est le plus serré jamais enregistré, dû en grande partie à la situation pandémique et le long état d’urgence sanitaire qui ont fortement limité les déplacements et déménagements.

La population générale de Tokyo avait dépassé les 14 millions pour la première fois le 1er mai 2020.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]