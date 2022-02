[Vidéo] Ouverture d’un vaccinodrome pour la troisième dose à Tokyo, géré par les Forces japonaises d’auto-défense

Actualités

Depuis le lundi 31 janvier, il est possible pour toutes les personnes âgées d’au moins 18 ans et plus résidant à Tokyo d’effectuer leur dose de rappel contre le Covid-19 au sein d’un nouveau vaccinodrome géant de la capitale.

Cette vaste campagne est organisée par les Forces d’auto-défense japonaises, à laquelle participent donc des membres de leur personnel soignant, mais aussi des infirmières du secteur privé.

Le vaccinodrome de Tokyo se trouve dans le bâtiment gouvernemental numéro 3, dans le quartier d’Ôtemachi. Les réservations peuvent s’effectuer en ligne via le site du ministère de la Défense ou leur compte officiel sur l’application LINE, ou par appel téléphonique. (Voir plus de détails sur le site officiel)

La même opération commencera à Osaka le 7 février dans un vaccinodrome situé au sein du Centre de congrès international de la préfecture. Les réservations sont déjà possibles.

(Voir le bilan en temps réel de l’épidémie de coronavirus au Japon)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]