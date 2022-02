Le nombre d’infections au Japon dépasse les 90 000 cas pour la première fois

Actualités

Le 2 février, le nombre de contaminations au Japon a atteint un nouveau record, franchissant pour la première fois la barre des 90 000 cas, avec 94 909 personnes testées positives.

Tokyo quant à elle est passée au-dessus des 20 000 infections pour la première fois, environ deux ans après le tout premier cas confirmé (24 janvier 2019).



Le grand carrefour de Shibuya, à Tokyo

Par ailleurs, le gouvernement métropolitain de Tokyo a fait savoir que le taux de lits d’hôpitaux occupés par les patients sévèrement touchés avait atteint 51,4 %. La gouverneure Koike Yuriko avait dit vouloir lancer l’état d’urgence sanitaire si la barre des 50 % était franchie, mais le Premier ministre n’y est pas favorable pour l’instant.

Tokyo a été toutefois mise sous un état de quasi-urgence, tout comme 33 autres préfectures (sur les 47) dont Osaka et Kyoto. Concrètement, cela implique pour les gouverneurs des préfectures concernées de pouvoir demander aux commerces de raccourcir leurs horaires d’ouverture, de ne pas servir d’alcool après 20 h et de ne pas y accepter les groupes de plus de quatre personnes. Ces demandes ne sont toutefois pas contraignantes.

(Voir le bilan en temps réel de l’épidémie de coronavirus au Japon)

