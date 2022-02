[Vidéo] Six momies égyptiennes révèlent leurs secrets à Kobe

Actualités

Une exposition spéciale du musée municipal de Kobe propose d’analyser de manière ultra précise six momies égyptiennes à l’aide des technologies les plus poussées. C’est un scanner corporel — sans enlever les bandages — qui permettra d’en savoir plus sur leur existence d’alors : leur sexe, leur âge, leur profession, leur état de santé avant leur mort, le processus de leur momification et bien encore.

L’examen détaillé de leur tombeau, de leur masque funéraire ou de la multitude de reliques présentes constitue également une bonne source d’informations sur l’aspect socio-culturel et religieux de cette grande civilisation.

Exposition jusqu’au 8 mai.

Musée municipal de Kobe

Adresse : 24 Kyômachi, Chûô-ku, Kôbe-shi

Horaires : 9 h 30 à 17 h 30, et jusqu’à 19 h 30 le vendredi et samedi. Fermé le lundi (sauf si jour férié)

Site officiel (en anglais)

