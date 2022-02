La campagne de vaccination pour la troisième dose a officiellement commencé dans les entreprises nippones

Actualités

Le 14 février, la campagne de vaccination pour la dose de rappel a officiellement débuté au sein des entreprises japonaises.

Ce sont notamment les compagnies aériennes nationales qui n’ont pas attendu un jour de plus : à l’aéroport de Haneda, à Tokyo, All Nippon Airways (ANA) a vacciné 20 membres de son personnel et Japan Airlines (JAL), déjà plus de 200. « Je suis soulagé d’avoir pu me faire vacciner », s’est exprimé un pilote. Ces deux compagnies comptent administrer la troisième dose aux employés et à leur famille.

Le nombre d’infections au quotidien continue d’être élevé au Japon, avec environ 60 000 cas le 14 février et près de 100 000 il y a quelques jours.

À la date du 15 février, 10,3 % de la population japonaise a reçu une troisième injection.

(Voir le bilan en temps réel de l’épidémie de coronavirus au Japon)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]