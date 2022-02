Former des assistants spécialisés dans le soutien aux femmes victimes de violences, une première au Japon

Actualités

À partir de juillet prochain, pour la première fois au Japon, des cours seront donnés pour former des assistants spécialisés dans le soutien aux femmes victimes d’agressions sexuelles et de violences domestiques.

L’ONG « All Japan Women’s Shelter Network » a été fondée en août dernier à Sapporo, sur l’île de Hokkaidô, afin d’apporter une aide de qualité aux femmes ayant subi des violences physiques et morales. La formation, qui durera entre un et trois ans, permettra d’acquérir des connaissances spécifiques et d’obtenir un certificat d’assistant.



Les premiers essais de la formation d’assistants spécialisés à Sapporo

Selon les données du bureau du Cabinet, le nombre de consultations pour ce type de drame en 2020 avait été multiplié par 1,6 par rapport à l’année précédente, pour atteindre environ 190 000 cas recensés. Pour les experts, la réduction des interactions en dehors du foyer et la précarité économique causée par la pandémie sont des facteurs probables à l’origine de ces chiffres.

