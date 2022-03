Les dons d’argent des Japonais pour l’Ukraine ont atteint une somme astronomique

Actualités

Les dons d’argent des Japonais pour l’aide en l’Ukraine ont atteint une somme astronomique en très peu de temps. Entre le 25 février et le 1er mars, c’est déjà près de 2 milliards de yens (15,65 millions d’euros) qui ont été envoyés par plus de 60 000 Japonais à l’ambassade d’Ukraine à Tokyo, qui redistribue cette aide financière aux ONG et d’autres organismes.

« Avec cet argent, j’espère pouvoir être utile, ne serait-ce qu’un tout petit peu », pouvait-on lire sur de nombreux comptes Twitter ou Facebook de donateurs. Des initatives que l’ambassade d’Ukraine n’a pas tardé à remercier « du fond du cœur ».



Un appel au don lancé par l’ambassade d’Ukraine à Tokyo via son compte Twitter.

