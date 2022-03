Décès de Nishimura Kyôtarô, auteur de romans policiers comme « Petits crimes japonais »

Actualités

L’auteur de roman policier japonais Nishimura Kyôtarô est décédé le 3 mars à 91 ans d’un cancer du foie. L’information a été rendue publique le 6 mars.

De son vrai nom Yajima Kihachirô, il se met à l’écriture vers la trentaine et remporte en 1965 le prix Edogawa Ranpo pour Tenshi no shokon (« La cicatrice de l’ange ») et le prix des auteurs japonais de polars en 1980 pour Terminal Satsujin Jiken (« L’Affaire du meurtre de Terminal »). C’est avec cette œuvre que Nishimura crée un nouveau genre de roman noir dont les ruses et les énigmes utilisent les chemins de fer et le domaine ferroviaire. L’ingéniosité de ses livres était telle que nombre d’entre eux ont été adaptés en séries télévisées.

Parmi ses œuvres traduites en français, citons Petits Crimes japonais (1978, Éditions Payot & Rivages) et Les Dunes de Tottori (1982, Éditions Seuil).

