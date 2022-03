Garder ou supprimer son nom de naissance après le mariage : près de 30 % des Japonais favorables à la liberté de choisir

Actualités

La loi japonaise est très claire : mari et femme doivent avoir le même nom de famille. Seule exception : les mariages internationaux. Toutefois, une enquête effectuée en décembre et janvier par le Bureau du cabinet auprès de 5 000 Japonais de 18 ans ou plus a révélé que 28,9 % d’entre eux étaient favorables à la liberté de choisir entre garder son nom de naissance ou prendre celui du partenaire au moment du mariage.

27 % des sondés préfèrent la continuité du sytème en vigueur, et donc que les couples mariés aient le même nom de famille.

Une majorité de 42,2 % pensent toutefois que le gouvernement devrait en même temps créer un nouveau système permettant de pouvoir utiliser librement le nom de jeune fille tout en laissant le système actuel perdurer.

Chez les hommes, les seniors semblent être la population la plus réticente à l’idée de noms de famille différents. Par tranche d’âge, 25,7 % chez les 60-69 ans, 15,1 % chez les 70 ans et plus, alors qu’ils sont environ 40 % pour toutes les tranches d’âge de moins de 50 ans (18-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans).

