L’âge de la majorité est désormais descendu à 18 ans au Japon

À partir du 1er avril 2022, l’âge de la majorité au Japon est désormais descendu à 18 ans. Il avait effectivement été fixé à 20 ans en 1876 et resté inchangé depuis.

« Cela encouragera les jeunes à s’impliquer activement dans la société et lui apporter leur dynamisme », a expliqué le secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu.

Concrètement, cela signifie qu’un jeune de 18 ans peut dorénavant sans l’accord des parents louer un appartement, signer un contrat pour un smartphone ou une carte de crédit, obtenir un prêt usuraire pour acheter une voiture, demander un passeport valable 10 ans, s’inscrire dans une école d’anglais, etc. Auparavant, de tels contrats conclus par des personnes de moins de 20 ans pouvaient être annulés après coup.

Par ailleurs, l’âge auquel les filles peuvent se marier a été porté de 16 à 18 ans (l’âge légal des garçons était déjà de 18 ans). La même disposition permet aux personnes souffrant de troubles de l’identité sexuelle de déposer une demande de changement de sexe.

En revanche, même après cette réforme du Code civil japonais, l’interdiction de boire et de fumer reste inchangée jusqu’à 20 ans, tout comme les jeux d’argent et les paris légaux, tels que les courses de chevaux et de bateaux. Les questions de risque sur la santé et de dépendance ont été prises en considération.

